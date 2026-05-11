L' Unicusano Avellino Basket torna con Cucina Titanica Aggregativa il prepartita firmato Galdieri Auto
Dopo lo straordinario successo dello scorso 18 marzo, l'Unicusano Avellino Basket e il Gruppo Galdieri Auto uniscono nuovamente le forze per il secondo atto della “Cucina Titanica Aggregativa”. In occasione di Gara 3 dei playoff contro la Flats Service Fortitudo Bologna, palla a due in programma.🔗 Leggi su Today.it
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