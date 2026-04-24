Unicusano Avellino Basket domenica il PalaDelMauro si accende nel pre-gara con Berlino 84 e dj Violano

Domenica alle 18:00 al PalaDelMauro si terrà l’ultima partita della stagione regolare tra Unicusano Avellino Basket e Pallacanestro Roseto. Prima del fischio d’inizio, il palazzetto si accenderà con un pre-gara che vedrà esibizioni di Berlino 84 e dj Violano, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera di festa. La società invita i tifosi a partecipare e vivere insieme questo momento nel teatro della pallacanestro locale.

In occasione dell’ultima gara della stagione regolare, in programma domenica 26 alle ore 18:00 al PalaDelMauro contro la Pallacanestro Roseto, l’Unicusano Avellino Basket chiama a raccolta il proprio pubblico per vivere insieme un prepartita speciale. A partire dalle ore 16:30, l’impianto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Unicusano Avellino Basket, verso la prossima sfida: domani scrimmage al PalaDelMauroDopo il prezioso successo ottenuto nel recupero della 27ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, l’Unicusano Avellino Basket riprende la... L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket: Al via la prevendita per il match contro Liofilchem Roseto; Unicusano Avellino Basket: grave infortunio per Federico Mussini; Unicusano Avellino Basket, accordo con Blake Francis; Colpo esterno dell’Avellino Basket: vittoria thriller a Milano. Unicusano Avellino Basket: domenica il DelMauro si accende nel pregara con DJ Violano e Berlino 84In occasione dell’ultima gara della stagione regolare, in programma domenica 26 alle ore 18:00 al PalaDelMauro contro la Pallacanestro Roseto, l’Unicusano Avellino Basket chiama a raccolta il proprio ... msn.com Unicusano Avellino vince in controllo contro Ruvo di PugliaNella trentaseiesima giornata di campionato, l'Unicusano Avellino Basket ha conquistato un'importante e netta vittoria superando la Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di ... pianetabasket.com Unicusano Avellino Basket: grave infortunio per Federico Mussini @Sportando x.com Unicusano Avellino Basket comunica che gli esami effettuati oggi su Federico Mussini hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime settimane sarà sottoposto a intervento chirurgico, seguito dal percorso r facebook