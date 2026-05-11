Lunedì di passione agli Internazionali | Sinner Cobolli e Errani-Paolini
Lunedì agli Internazionali di Roma si è aperto con grande entusiasmo, con l’atteso ritorno di Jannik Sinner sul Centrale. Il tennista italiano, attualmente numero uno del ranking mondiale, ha affrontato l’avversario Alexei Popyrin, attirando l’attenzione dei tifosi presenti. Oltre a Sinner, in campo sono scesi anche Cobolli e la coppia Errani-Paolini, rendendo il giorno ricco di partite e attese per gli appassionati di tennis.
AGI - Torna Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico e i tifosi italiani impazziscono. Il n.1 del mondo è la star del lunedì: sarà impegnato contro Alexei Popyrin (n.60 ATP ) alle ore 15. Per gli amanti delle statistiche Jannik conduce per 2 vittorie a 1 nei precedenti, ma l'australiano lo ha sconfitto proprio sulla terra battuta, a Madrid, anche se ormai nel lontano 2021. Quando Sinner poteva perdere anche contro giocatori che non si chiamavano Carlos o Novak. Dopo Sinner, alle ore 19, scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico Flavio Cobolli (n.12 nel ranking, al miglior piazzamento in carriera), opposto all'argentino Thiago Agustin Tirante (n.🔗 Leggi su Agi.it
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