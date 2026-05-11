Lunedì di passione agli Internazionali | Sinner Cobolli e Errani-Paolini

Lunedì agli Internazionali di Roma si è aperto con grande entusiasmo, con l’atteso ritorno di Jannik Sinner sul Centrale. Il tennista italiano, attualmente numero uno del ranking mondiale, ha affrontato l’avversario Alexei Popyrin, attirando l’attenzione dei tifosi presenti. Oltre a Sinner, in campo sono scesi anche Cobolli e la coppia Errani-Paolini, rendendo il giorno ricco di partite e attese per gli appassionati di tennis.

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