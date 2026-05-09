Internazionali Sinner avanti in carrozza Passano anche Cobolli e Bellucci a sorpresa fuori Sabalenka e Paolini
Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno ottenuto vittorie nel loro esordio agli Internazionali d’Italia, avanzando nel torneo. Sinner ha mostrato un buon rendimento, mentre Cobolli e Bellucci hanno superato con successo i rispettivi incontri. La giornata ha visto invece l’eliminazione di Jasmine Paolini, che si è Fermata al terzo turno, e di altre giocatrici di rilievo, tra cui la testa di serie Sabalenka e Paolini.
Esordio positivo per Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia. Delusione invece per Jasmine Paolini: esce di scena al terzo turno degli Internazionali. Il tabellone femminile segna anche un altro ko inatteso: fuori la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Dopo essere diventato il primo al mondo a vincere cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid), Jannik Sinner ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Il leader della classifica Atp arrivava da una serie vincente di 23 match vinti e adesso punta all’unico Masters 1000 che ancora manca alla collezione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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