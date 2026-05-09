Internazionali Sinner avanti in carrozza Passano anche Cobolli e Bellucci a sorpresa fuori Sabalenka e Paolini

Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno ottenuto vittorie nel loro esordio agli Internazionali d’Italia, avanzando nel torneo. Sinner ha mostrato un buon rendimento, mentre Cobolli e Bellucci hanno superato con successo i rispettivi incontri. La giornata ha visto invece l’eliminazione di Jasmine Paolini, che si è Fermata al terzo turno, e di altre giocatrici di rilievo, tra cui la testa di serie Sabalenka e Paolini.

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