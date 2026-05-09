Sabato sera al Foro Italico di Roma, Jannik Sinner ha aperto il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026, affrontando Sebastian Ofner in un match che ha segnato il suo debutto nel torneo. Nello stesso giorno, torna in campo Jasmine Paolini, mentre tra gli altri protagonisti ci sono Cobolli, Pellegrino e Bellucci, impegnati in diverse sfide durante la giornata.

Di sabato, come un anno fa. Jannik Sinner apre nella sessione serale il suo cammino agli Internazionali d’Italia, dovendosi confrontare con l’austriaco Sebastian Ofner a due giorni di distanza dalla sua vera e propria comparsa sui campi del Foro Italico di Roma. Gli stessi che lo hanno accolto in una maniera a dir poco impressionante lo scorso anno sono stati pronti a riabbracciarlo in maniera roboante nel 2026. Sono stati in tantissimi, in questi giorni, ad assistere ai suoi allenamenti sul campo 5, quello più lontano, distante dal pubblico e perciò molto benvoluto dai giocatori quando si tratta di allenarsi senza particolari distrazioni....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci

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