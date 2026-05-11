Lunedì di passione agli Internazionali con Sinner Impresa di Pellegrino che batte Tiafoe

Lunedì agli Internazionali di Roma con grande attenzione sul Centrale, dove Jannik Sinner ha fatto il suo ritorno in campo. I tifosi italiani si sono radunati per seguire la partita del numero uno del mondo, impegnato contro un avversario di rilievo. Nel frattempo, Pellegrino ha conquistato una vittoria importante battendo Tiafoe, suscitando entusiasmo tra gli appassionati di tennis. La giornata ha visto protagonisti diversi atleti in cerca di risultati significativi.

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AGI - Torna Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico e i tifosi italiani impazziscono. Il n.1 del mondo è la star del lunedì: sarà impegnato contro Alexei Popyrin (n.60 ATP ) alle ore 15. Per gli amanti delle statistiche Jannik conduce per 2 vittorie a 1 nei precedenti, ma l'australiano lo ha sconfitto proprio sulla terra battuta, a Madrid, anche se ormai nel lontano 2021. Quando Sinner poteva perdere anche contro giocatori che non si chiamavano Carlos o Novak. Dopo Sinner, alle ore 19, scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico Flavio Cobolli (n.12 nel ranking, al miglior piazzamento in carriera), opposto all'argentino Thiago Agustin Tirante (n.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lunedì di "passione" agli Internazionali con Sinner. Impresa di Pellegrino che batte Tiafoe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, impresa Pellegrino: batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi Internazionali BNL d'Italia 2026, Pellegrino batte Tiafoe e aspetta SinnerAndrea Pellegrino numero 155 ATP vola agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Argomenti più discussi: Riccione ricorda Angelo Bergamonti: una commemorazione intensa tra memoria e passione; CACCIA VILLAGE 2026. VIVI LA TUA PASSIONE INSIEME A FEDERCACCIA - FIDC; Pensare la fede al femminile: una storia americana che parla al mondo; The Cage: i Bantoriak presentano il nuovo album. Oggi celebriamo il lavoro, quello che si vede… e quello che spesso resta dietro le quinte Grazie agli arcieri, ai tecnici, alle società, ai volontari e a chi, con impegno e passione, rende possibile ogni momento di sport ?? Buon Primo Maggio! #FITARCO #fes x.com sono così grato ai mod di r/Tycoon per essere disposti a farmi condividere il mio progetto di passione :) ? Questa è Stella Nova. reddit Lunedì di passione agli Internazionali: Sinner, Cobolli e Errani-PaoliniAGI - Torna Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico e i tifosi italiani impazziscono. Il n.1 del mondo è la star del lunedì: sarà impegnato contro Alexei Popyrin (n.60 ATP) alle ore 15. Per gli am ... msn.com