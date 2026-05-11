L’ultima ’sinfonia’ di Michele Spotti | Da Wagner al Met | ora sogno Milano

Il 5 maggio, nel mattino, un direttore d’orchestra ha dedicato alcuni minuti a prepararsi prima di un’altra serata di successo. La sua giornata è iniziata con un misto di tensione ed entusiasmo, in attesa di condurre un concerto che avrebbe segnato un nuovo capitolo nella sua carriera. L’evento si è svolto in un teatro milanese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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