Al Teatro Filarmonico l' ultima sinfonia di Gustav Mahler

Al Teatro Filarmonico si è tenuta l’esecuzione dell’ultima sinfonia di Gustav Mahler, la sua Nona. L’evento ha presentato un’interpretazione che ha alternato momenti di danza e richiami vigorosi, con citazioni da Beethoven e sezioni corali degli archi. La composizione rappresenta il commiato del compositore a Vienna e a un periodo difficile, riassumendo anche le sue opere precedenti.

Tra ironici passi di danza, feroci richiami, citazioni da Beethoven, intensi corali degli archi, nella Nona sinfonia di Gustav Mahler c’è tutto un mondo: è l’addio del compositore -e richiestissimo direttore- a Vienna e ad un periodo di crisi, ma anche la summa delle sue opere precedenti. Una.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Al Filarmonico il Concerto per violino di Mendelssohn e la Sinfonia fantastica di BerliozTorna la Sinfonica 2026 al Teatro Filarmonico: venerdì 10 aprile alle 20 e domenica 12 aprile alle 17 l’Orchestra di Fondazione Arena sarà diretta da... La sinfonia “fantasma“ di Mahler: "Quel manoscritto mi ha stregato"Della sua Decima Sinfonia scritta nel 1910 Mahler completò solo l’Adagio iniziale e lasciò le bozze degli altri movimenti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verona, Teatro Filarmonico: la Nona sinfonia di Mahler il 24 e il 25 aprile 2026; Musorgskij e Dvo?ák: quadri in musica al Teatro Filarmonico il 17 e 18 aprile 2026; Domenica 19 aprile torna Musei in Musica 2026; VIDEO | A Verona si va a scuola di lirica al Teatro Filarmonico. Gramsci, il popolo delle scimmie al Teatro della FilarmonicaVenerdì 24 aprile 2026 appuntamento al teatro della Filarmonica di Corciano con Gramsci, Il popolo delle scimmie, spettacolo teatrale di Nicola Mariuccini per la regia di Francesco Bolo Rossini con Il ... perugiatoday.it A Verona l'opera diventa un giallo: ragazzi e famiglie indagano su 'Pagliacci'L'opera Pagliacci di Leoncavallo, rappresentata per la prima volta nel 1892, è rinomata per la sua drammaticità e per la celebre aria Vesti la giubba. Riproporla in chiave partecipativa per ... it.blastingnews.com A Verona si va a scuola di lirica al Teatro Filarmonico - facebook.com facebook