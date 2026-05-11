Con il passare del tempo, le testimonianze dirette degli eventi storici si fanno sempre più rare, soprattutto quando si tratta di avvenimenti come la Seconda Guerra Mondiale. Le generazioni più giovani si affidano principalmente ai ricordi scritti o audiovisivi, mentre i testimoni oculari invecchiano o scompaiono. La perdita di queste memorie dirette solleva questioni sulla conservazione della storia e sulla trasmissione delle esperienze alle future generazioni.

La mente umana dimentica. È un dato di fatto biologico, ma anche una sfida che l’uomo affronta da millenni. Dalle tavolette d’argilla dei Sumeri agli appunti digitali sui nostri smartphone, il bisogno di fissare il pensiero — di trattenere ciò che rischia di sfuggire — accompagna la nostra specie come un filo rosso. Oggi viviamo un paradosso inedito: abbiamo accesso a più informazioni di qualsiasi generazione precedente, eppure la nostra capacità di ricordare sembra atrofizzarsi. Consumiamo contenuti in modo frenetico, sempre più brevi, sempre più frammentati. L’intelligenza artificiale può archiviare miliardi di dati, ma noi — esseri di carne e sinapsi — fatichiamo a ricordare cosa abbiamo letto la settimana scorsa.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’ultima generazione: cosa resterà quando scompariranno i testimoni della Seconda Guerra Mondiale

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