Il ministro degli Esteri ha dichiarato che sanzionare i coloni violenti è preferibile rispetto a bloccare l’accordo commerciale tra l’Unione Europea e Israele. Ha aggiunto che sospendere l’intesa commerciale avrebbe effetti negativi sulla popolazione, ritenendo che le sanzioni contro singoli gruppi siano una misura più efficace. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle strategie di risposta alle violenze legate alle attività dei coloni.

LUSSEMBURGO, 21 APR – “Oggi sull’accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche. Io credo che sia meglio sanzionare individualmente i responsabili, penso ai coloni violenti, o incrementare le sanzioni. Ma non credo che bloccare un accordo commerciale sia uno strumento utile, perché poi si va a colpire la popolazione in generale israeliana. Quindi noi rimaniamo fortemente perplessi su questo, ma oggi non si prenderà un’iniziativa. Abbiamo, credo, una posizione analoga a quella della Germania”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: ‘meglio sanzionare coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele’

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