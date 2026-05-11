Luciano Belloni condivide la sua esperienza nel diffondere i sapori della cucina ligure a livello internazionale. Nel nuovo format Close Up, si concentrano le storie di protagonisti che rappresentano la tradizione gastronomica genovese. Belloni spiega come ha trasmesso i piatti tipici liguri oltre i confini regionali, offrendo uno sguardo diretto sulla cultura culinaria locale. Il programma mira a mettere in luce le persone che contribuiscono a mantenere vivo questo patrimonio.

? Domande chiave Come ha fatto Belloni a portare i sapori genovesi nel mondo?. Chi sono i protagonisti che il nuovo format Close Up vuole raccontare?. Perché la cucina ligure rappresenta un pilastro dell'identità territoriale?. Dove puoi guardare l'intervista esclusiva tra Belloni e Roberto Rasia?.? In Breve Intervista condotta da Roberto Rasia per il nuovo format Close Up su Telenord.. Programma ideato dall'editore Massimiliano Monti per valorizzare le eccellenze del territorio.. Trasmissione disponibile in diretta e on demand sul sito ufficiale telenord.it.. Contenuti fruibili anche tramite canali social come Whatsapp, Instagram, Youtube e Facebook.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luciano Belloni racconta la cucina ligure: l’anima di un mito

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