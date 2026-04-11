Gela si stringe nel cordoglio per la scomparsa del dottor Lopes, figura di spicco nel panorama locale. Il medico e sindaco storico della città si è spento all’età di 91 anni, lasciando un segno profondo nella comunità. La sua morte ha suscitato commozione tra cittadini, colleghi e amministratori pubblici, che ricordano con rispetto la lunga carriera e il ruolo di rilievo svolto nel tempo.

La comunità di Gela piange la perdita di una figura centrale della sua storia civile e professionale, il dottor Lopes, scomparso all’età di 91 anni. Il defunto, che ha ricoperto il ruolo di sindaco della città, lascia un vuoto significativo nel tessuto sociale locale grazie al doppio impegno profuso come amministratore pubblico e come medico stimato. L’eredità istituzionale e il servizio alla cittadinanza. Il lutto che avvolge l’area gelaitana non riguarda solo la sfera privata, ma tocca profondamente le istituzioni locali. Durante il suo mandato amministrativo, Lopes ha guidato la città con un forte senso del dovere e un costante impegno verso le strutture civili, operando in un periodo cruciale per l’evoluzione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al dottor Lopes: Gela piange il medico e sindaco storico

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