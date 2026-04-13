Addio a Mimmo Tomba | Reggio Campi piange il storico fioraio

Reggio Calabria piange la scomparsa di Mimmo Tomba, noto fioraio del quartiere Reggio Campi. La sua morte improvvisa si è verificata nella mattina di domenica 12 aprile, intorno alle 8:00. La notizia ha suscitato un forte dolore tra i residenti e le persone che lo conoscevano da anni. La comunità si sta già raccogliendo in segno di lutto nel ricordo della sua figura.

La scomparsa improvvisa di Mimmo Tomba, avvenuta nella mattinata di domenica 12 aprile intorno alle ore 8:00, ha scosso profondamente il tessuto sociale di Reggio Calabria. Il sessantaseienne, figura storica del commercio locale, è venuto a mancare proprio mentre si preparava ad aprire il suo esercizio di fiori situato in via Reggio Campi. Il destino ha colpito l’uomo nel momento esatto in cui stava per dare inizio alla sua routine lavorativa, circondato dalla vegetazione e dalle essenze floreali che hanno definito la sua intera esistenza professionale. La notizia della morte improvvisa del fioraio ha attraversato rapidamente le strade della zona, lasciando i familiari in uno stato di totale sgomento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Mimmo Tomba: Reggio Campi piange il storico fioraio Addio a Mimmo Liguoro, volto storico dell'informazione RaiIl giornalista e scrittore italiano si è spento all'età di 84 anni dopo aver costruito una lunga carriera nella televisione Mimmo Liguoro, noto... Addio al dottor Lopes: Gela piange il medico e sindaco storicoLa comunità di Gela piange la perdita di una figura centrale della sua storia civile e professionale, il dottor Lopes, scomparso all’età di 91 anni.