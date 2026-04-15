Meloni e Zelensky | il fronte comune contro le spinte di Mosca

A Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la Presidente del Consiglio e il Presidente ucraino, con il quale è stato confermato l’impegno dell’Italia nel supporto all’Ucraina. La riunione si è svolta in un clima di attenzione internazionale, in un momento in cui si intensificano le pressioni diplomatiche da parte di Mosca. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato modifiche alla posizione italiana, confermando la volontà di mantenere una linea di continuità nel sostegno.

A Palazzo Chigi, il vertice tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la linea di continuità dell’Italia nel sostegno a Kiev, in un momento di forte pressione diplomatica internazionale. L’incontro si è concentrato sulla necessità di mantenere un fronte occidentale compatto per garantire la sicurezza europea e la sovranità di Kyiv, respingendo le spinte verso una frammentazione che favorirebbe gli interessi della Federazione russa. La strategia italiana tra dovere etico e stabilità continentale. Il dialogo tra i due leader ha messo in luce come la posizione di Roma non sia dettata solo da un principio di solidarietà, ma da una precisa valutazione degli equilibri geopolitici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni e Zelensky: il fronte comune contro le spinte di Mosca Notizie correlate Ucraina, doppio fronte nei negoziati: Trump oggi vede Zelensky, Witkoff da Putin a Mosca(Adnkronos) – Risolto il giallo dell’incontro tra Donald Trump e Voloydmyr Zelensky a Davos. Leggi anche: L’Occidente diviso è un regalo a Mosca. Meloni incontra Zelensky Altri aggiornamenti Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Padiglione russo alla Biennale, l’imbarazzo di Palazzo Chigi. E mercoledì Meloni vede Zelensky; Meloni mercoledì 15 incontrerà Zelensky. Meloni accoglie Zelensky: «Produzione congiunta di droni». E sull'Iran: «Italia pronta a fare la sua parte»Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi a Palazzo Chigi, alle ore 15.30, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere con una nota ... ilmattino.it Mattarella e Meloni ricevono Zelensky: Il sostegno a Kiev continua, in gioco la sicurezza UeDopo il bilaterale l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella. Il presidente: ribadisco che l’Italia sarà sempre al vostro fianco ... lastampa.it Fiorello e la telefonata in diretta alla premier Meloni facebook Giorgia Meloni risponde a Trump: «Faremo la nostra parte sull'Iran, non dividiamo l'Occidente». L'asse con Zelensky sui droni: «Produciamoli insieme» - Il video x.com