Nando Dalla Chiesa Festival pianistico e cinema | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative culturali. Alla Fiera dei Librai sono previsti incontri con autori come Nando Dalla Chiesa e don Fabio Corazzina. Parallelamente, si terrà un concerto che coinvolgerà il pubblico presente. Questi eventi rappresentano un'opportunità per partecipare a momenti di approfondimento e musica nel corso della serata.

La Fiera dei Librai con Nando Dalla Chiesa, don Fabio Corazzina e altri autori, il concerto inaugurale del 63° Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo al Teatro Donizetti, CineFilosofia al Conca Verde, il Luna Park a Borgo Palazzo, gruppi di lettura, lo spettacolo “Ma che razza di Otello? – Rapsodia per arpa e attrice alla riscoperta dell’Otello verdiano” con Marina Massironi a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 28 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Pelandi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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