Festival pianistico Gianrico Carofiglio e Luca Bizzarri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative culturali. Al Teatro Donizetti si tiene il Festival Pianistico con il concerto della pianista Lilya Zilberstein. Parallelamente, si svolgono altri eventi in varie location della zona, offrendo una serata ricca di musica e spettacoli. Tra gli appuntamenti, anche incontri e spettacoli con personaggi noti del panorama artistico e dello spettacolo italiano.

Il Festival Pianistico al Teatro Donizetti con il concerto di Lilya Zilberstein, il Festival Orlando, Gianrico Carofiglio al CineTeatro Gavazzeni di Seriate con “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”, il Luna Park a Borgo Palazzo a Bergamo, la Sagra di San Vittore a Brembate, la Festa a Paderno di Seriate, il torneo di calcio a 7 “Memorial Alberto Colamonaco” a Cazzano Sant’Andrea, gli scacchi a Treviglio, lo spettacolo “Le nostre donne” con Luca Bizzarri al Teatro Nuovo di Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 7 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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