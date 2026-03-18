La procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di assoluzione emessa nel processo per la morte di Luana D’Orazio. La decisione riguarda il manutentore coinvolto nell’incidente che ha causato il decesso della giovane operaia. La procura ritiene che ci siano elementi sufficienti per riconsiderare il verdetto di assoluzione.

Le motivazioni della sentenza, come riporta oggi l’edizione locale de La Nazione, sono state impugnate dalla procura di Prato che potrebbe disporre anche nuovi accertamenti per cercare di capire chi abbia manomesso l’orditoio. Per la morte di Luana, i titolari dell’orditura, Luana Coppini e il marito Daniele Faggi, hanno patteggiato una pena rispettivamente a due anni e un anno e sei mesi. “Voglio prima di tutto ringraziare la procura per aver scelto di andare in Appello – ha detto la mamma di Luana D’Orazio, Emma Marrazzo, assistita dall’avvocato Daniela Fontaneto – e di volerci vedere più chiaro. Spero che venga fatta veramente giustizia, la sentenza non è stata giusta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morte di Luana d’Orazio: Procura di Prato impugna sentenza di assoluzione per il manutentore

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