La procura ha presentato appello contro l’assoluzione nel procedimento legato alla morte di un’operaia di 22 anni, avvenuta il 3 maggio 2021 nell’azienda di Montemurlo. Sono stati avviati nuovi accertamenti per chiarire le responsabilità legate all’incidente che ha coinvolto la giovane lavoratrice. La vicenda processuale, ancora in corso, riguarda le modalità dell’incidente e le eventuali negligenze.

Non è ancora finita la vicenda processuale legata alla morte di Luna D’Orazio, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 nell’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo. Questa volta è stata la procura a fare la nuova mossa. E’ stato depositato il ricorso in Appello contro la sentenza di primo grado che ha assolto Mario Cusimano, manutentore esperto, dall’accusa di aver manomesso la macchina – azzerando di fatto tutti i dispositivi di sicurezza – su cui lavorava Luana. Per la morte della ragazza i titolati dell’orditura, Luana Coppini e il marito Daniele Faggi, hanno patteggiato una pena rispettivamente a due anni e un anno e sei mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte di Luana . La procura fa appello contro l’assoluzione . Nuovi accertamenti

Articoli correlati

Caso Duchini, la Procura non ci sta: chiesto il processo d'appello dopo l'assoluzioneNuovo capitolo per la vicenda giudiziaria che coinvolge l'ex procuratrice aggiunta di Perugia, Antonella Duchini.

Leggi anche: Morte di Helenia, dopo l'assoluzione dell'uomo che la travolse la procura generale si rivolge alla Cassazione

Una raccolta di contenuti su Morte di Luana La procura fa appello...

Temi più discussi: Morte di Luana D'Orazio, la Procura ricorre in appello; Morte di Luana . La procura fa appello contro l’assoluzione . Nuovi accertamenti; Luana D’Orazio, la sua storia raccontata in teatro da Ugo De Vita e dalla madre; Morte Luana, la procura propone Appello contro l'assoluzione del tecnico. La difesa: Siamo fiduciosi.

Morte di Luana . La procura fa appello contro l’assoluzione . Nuovi accertamentiDepositato il ricorso sulla sentenza di primo grado a carico del tecnico . Cusimano. La mamma: Sono rincuorata. La difesa: Indagare ancora. lanazione.it

La morte Luana D'orazio, la procura fa appelloLa Procura della Repubblica di Prato ha presentato appello contro la sentenza del Tribunale che, nello scorso mese di novembre, aveva assolto Mario Cusimano, accusato di omicidio colposo. rainews.it

Quando qualcuno si domanda perché dopo 34 anni dalla morte di Augusto Daolio la gente ancora lo ama, la risposta la trova nelle parole dello stesso Augusto, che vedeva il suo pubblico come uno specchio su cui riflettersi, la sua famiglia vagabonda con cui - facebook.com facebook