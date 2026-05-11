Luana D'Orazio la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull'operaia morta schiacciata in una fabbrica tessile
La Procura di Prato ha avviato una nuova inchiesta sulla morte di un’operaia avvenuta in una fabbrica tessile. Questa indagine prevede il riesame dei documenti già raccolti e l’effettuazione di nuovi accertamenti, tra cui audizioni di persone vicine alla vittima e di ex colleghi di lavoro. La procura ha comunicato che le verifiche si concentrano su eventuali responsabilità o irregolarità legate all’incidente.
La nuova inchiesta dovrebbe svilupparsi lungo due direttrici: da un lato il riesame del vecchio fascicolo, dall’altro nuovi accertamenti e audizioni di persone vicine alla vittima e di ex colleghi di lavoro della ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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