Luana D'Orazio la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull'operaia morta schiacciata in una fabbrica tessile

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Prato ha avviato una nuova inchiesta sulla morte di un’operaia avvenuta in una fabbrica tessile. Questa indagine prevede il riesame dei documenti già raccolti e l’effettuazione di nuovi accertamenti, tra cui audizioni di persone vicine alla vittima e di ex colleghi di lavoro. La procura ha comunicato che le verifiche si concentrano su eventuali responsabilità o irregolarità legate all’incidente.

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La nuova inchiesta dovrebbe svilupparsi lungo due direttrici: da un lato il riesame del vecchio fascicolo, dall’altro nuovi accertamenti e audizioni di persone vicine alla vittima e di ex colleghi di lavoro della ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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