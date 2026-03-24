Arrampicata 2ª tappa Coppa Italia Giovanile Boulder U15-U17 a Piamborno | qualifiche sabato finali domenica

Sabato e domenica si svolge alla palestra Manopiede di Piamborno la seconda tappa della Coppa Italia Giovanile Boulder nelle categorie U15-U17. Le qualifiche si terranno nel primo giorno, mentre le finali sono previste per la giornata successiva. L'evento coinvolge atleti di varie regioni che si sfidano su percorsi di arrampicata in ambito giovanile.

Il circuito giovanile di boulder fa tappa alla palestra Manopiede di Piamborno (BS) il 28 e 29 marzo. In gara le categorie Under 15 e Under 17 Il circuito di Coppa Italia Giovanile Boulder 2026 torna protagonista nel fine settimana. La palestra Manopiede di Piamborno, in provincia di Brescia, ospita sabato 28 e domenica 29 marzo la seconda tappa dedicata alle categorie Under 15 e Under 17. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Arrampicata, qualifiche della Coppa Italia Boulder: risultati e highlightsLe emozioni dell’arrampicata sportiva hanno animato la domenica di mozzate per la Coppa Italia Boulder: ecco gli highlights Oggi tutti al Lezard di...

Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder [FOTO]Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Niccolò e Mattia Salvatore della Gollum Climbing Academy.

Una selezione di notizie su Coppa Italia Giovanile

Temi più discussi: DEBUTTO CON RECORD PER IL CIRCUITO DI COPPA ITALIA SPEED; COPPA ITALIA: ORO A KALUCKA E ROBBIATI; Coppa Italia arrampicata sportiva, festa Crazy Center: vince il titolo a squadre. Nel maschile Bagnoli show: è medaglia d'argento.

Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder [FOTO]I due giovani atleti della Gollum Climbing Academy si sono distinti nella terza e ultima tappa che si è tenuta a Prato ... ilpescara.it

FOTO | Arrampicata sportiva, successo a Teramo nella prima tappa di Coppa Italia Giovanile BoulderGrande entusiasmo e tanta qualità alla Mondi Verticali: l'appuntamento inaugurale dedicato alle categorie U15 e U17 ... ekuonews.it

Per la prima volta la Coppa Italia di Boulder giovanile approda in Valle Camonica: sabato 28 e domenica 29 marzo la palestra Manopiede di Piancogno ospita oltre 100 atleti da tutta Italia - facebook.com facebook