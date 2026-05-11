Lotto Sport Italia partecipa nuovamente agli Internazionali BNL d’Italia 2026, che si svolgono al Foro Italico. Quasi 30 atleti indossano le divise del marchio durante la manifestazione. L’evento si tiene sulla terra rossa e rappresenta uno dei principali appuntamenti del tennis in Italia. La presenza di Lotto si conferma anche quest’anno, sottolineando il suo ruolo nel torneo.

Anche quest’anno Lotto Sport Italia torna sulla terra rossa del Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2026, confermando il proprio ruolo da protagonista nel più prestigioso appuntamento tennistico del Paese. Il brand montebellunese, da sempre sinonimo di eccellenza italiana nel mondo della racchetta, scende in campo al fianco di una squadra ampia e competitiva di quasi 30 atleti impegnati tra qualificazioni e main draw, in tutte le categorie del torneo: dal singolare maschile e femminile ai doppi. Una presenza che rafforza il legame storico tra Lotto e il tennis internazionale, costruito nel tempo attraverso ricerca tecnica, identità sportiva e una riconoscibilità capace di attraversare generazioni di campioni, superfici e tornei.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lotto torna agli Internazionali d’Italia 2026: quasi 30 atleti in campo al Foro Italico

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