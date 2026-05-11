La nostra guida completa agli Internazionali d' Italia | cosa fare e vedere al Foro Italico
Gli Internazionali d’Italia al Foro Italico sono un evento che richiama molti appassionati di tennis e di sport in generale. Oltre alle partite principali, l’area offre ristoranti, lounge e campi secondari dove è possibile seguire incontri e attività varie. I visitatori possono esplorare anche gli angoli meno frequentati del complesso, vivendo un’esperienza completa tra sport, intrattenimento e momenti di relax. Una guida dettagliata aiuta a scoprire tutto ciò che c’è da sapere durante la manifestazione.
In giro per il Foro Italico, un ecosistema in costante cambiamento «Dal 2019 a oggi c’è stata un’impennata delle presenze, contestuale all’affermazione di Sinner», spiega Emiliano Bernardini di Sport e Salute, la società pubblica proprietaria del complesso dove si disputano gli Internazionali BNL d’Italia. «Nelle due settimane dell’evento entrano circa 60 mila persone al giorno, a cui si aggiungono quelle dirette alle piscine e i tifosi che raggiungono lo Stadio Olimpico. Oggi possiamo considerare il Foro Italico non solo l’impianto polisportivo più grande d’Europa, ma anche quello che meglio riesce a far dialogare sport diversi». Rispetto a...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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