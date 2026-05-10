Oggi al Foro Italico si svolgono i match dei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, con in campo anche il tennista Musetti. La giornata segna l’inizio di questa fase del torneo, che si può seguire in diretta televisiva. Gli appassionati di tennis possono sintonizzarsi sui canali dedicati per seguire le gare più attese e i primi risultati ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata degli Internazionali d’Italia 2026 entra nel vivo con i primi incontri validi per i sedicesimi di finale. Dopo la grande vittoria di Jannik Sinner e l’eliminazione inattesa di Jasmine Paolini, l’attenzione dei tifosi italiani si sposta su Lorenzo Musetti, pronto a tornare protagonista sulla terra rossa del Foro Italico. Musetti sfida Cerundolo davanti al pubblico di Roma. Il tennista toscano affronterà l’argentino Francisco Cerundolo in una delle partite più attese della giornata. I precedenti sorridono al sudamericano, avanti 2-1 negli scontri diretti, ma Musetti vuole sfruttare il supporto del pubblico romano per ribaltare il pronostico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Internazionali d’Italia 2026, oggi in campo Musetti al Foro Italico: dove vedere le gare in Tv

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