Il primo ministro israeliano ha fatto sapere che potrebbe essere necessario utilizzare truppe di terra per affrontare il regime iraniano. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non sta inviando truppe in nessuna regione, smentendo eventuali piani militari statunitensi. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di tensione crescente tra Israele e Iran.

«Si dice spesso che non si possono fare rivoluzioni dall’aria, ed è vero». Con queste parole Benjamin Netanyahu ha lasciato intendere che un impiego di truppe di terra potrebbe rivelarsi necessario per rovesciare il regime. Da Gerusalemme, il primo ministro israeliano ha sostenuto che la Repubblica islamica si trova nel suo momento più fragile, “al suo punto più debole” in quasi mezzo secolo, pur ammettendo che i risultati ottenuti finora sono arrivati prevalentemente dai raid aerei. A Washington, però, la linea è opposta. « Non sto mandando truppe da nessuna parte », ha dichiarato pubblicamente Donald Trump. Una presa di distanza che riflette obiettivi divergenti, confermati anche dalla direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard: Israele mira alla leadership iraniana, gli Stati Uniti alla capacità militare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, Netanyahu “apre” al fronte terrestre. Trump nega: “Non sto mandando truppe da nessuna parte”

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