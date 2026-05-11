A Taranto si è conclusa una competizione di lotta riservata agli Under 13, con un giovane atleta che si è distinto. Alejandro ha raggiunto la finale e si è aggiudicato la medaglia d’argento, affrontando la pressione del suo primo appuntamento nazionale. Durante la gara, ha mostrato determinazione, mentre l’allenatore Marco Gigliotti ha applicato una tecnica specifica che ha contribuito alla vittoria.

? Domande chiave Come ha gestito Alejandro la pressione della sua prima finale nazionale?. Quale segreto della tecnica di Marco Gigliotti ha determinato il successo?. Perché le origini cubane del lottatore sono state decisive sul tappeto?. Cosa farà la Polisportiva per trasformare l'argento in un oro?.? In Breve Allenatore Marco Gigliotti ha guidato la preparazione tecnica del giovane atleta.. Il successo conferma il modello formativo della Polisportiva Arti Marziali di Olbia.. La palestra di Poltu Cuadu si conferma centro di eccellenza per il territorio.. L'obiettivo futuro è il podio dorato con nuovi allenamenti a Poltu Cuadu.. Il giovane Alejandro Perdomo Rodriguez conquista il secondo posto nei Campionati Italiani Under 13 di lotta libera a Taranto, portando un prestigioso trofeo alla Polisportiva Arti Marziali di Olbia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotta Under 13: il giovane Alejandro conquista l’argento a Taranto

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