Lotta Under 20 | Francesco Stopponi conquista l’argento a Ostia

Durante i campionati italiani under 20 svoltisi a Ostia, un atleta nella categoria 60 kg ha ottenuto la medaglia d’argento. La competizione ha visto la partecipazione di diversi giovani talenti, con l’atleta che ha raggiunto la finale, sconfiggendo vari avversari prima di perdere l’ultimo incontro. La medaglia è stata assegnata ufficialmente al termine delle gare, che si sono svolte nel rispetto del regolamento federale.

? Cosa sapere Francesco Stopponi conquista l'argento nella categoria 60 kg ai campionati italiani under 20 a Ostia.. L'atleta della Chimera Arezzo raggiunge il podio nonostante alcuni infortuni subiti prima della competizione.. Francesco Stopponi conquista la medaglia d’argento nella categoria fino a 60 kg ai campionati italiani under 20 di lotta olimpica, disputati presso il Pala Pellicone di Ostia tra circa 150 atleti rappresentanti trentacinque società diverse. Il tappeto del Palazzetto di Ostia ha ospitato una competizione di alto livello dove l’atleta della Chimera Arezzo ha dovuto affrontare un percorso tecnico complesso. Entrato nel torneo come testa di serie, Stopponi ha dovuto superare i primi ostacoli già nei quarti di finale, dove si è misurato con il padovano Cvasiuc.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotta Under 20: Francesco Stopponi conquista l’argento a Ostia Notizie correlate Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argentoArezzo, 30 aprile 2026 – Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argento ancora un podio per il lottatore aretino. Campionati nazionali under 15 a Ostia, un argento e due bronzi per i Lottatori di Borgo NuovoGrande Risultato per i Lottatori di Borgo Nuovo Palermo della società ?sportiva dilettantistica Od fitness. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argento; Lotta, i Portuali Ravenna tornano dai Campionati italiani under 20 il bronzo di Farinelli; Alessio Arancio si conferma campione d’Italia under 20 nella greco-romana; Il biscegliese Tiziano Monopoli d’oro tra gli Under 20 di lotta greco-romana: ora l’assalto all’Europeo. Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argentoArezzo, 30 aprile 2026 – Ai Campionati Italiani Under 20 di Lotta Greco Romana Stopponi d’argento ancora un podio per il lottatore aretino. Ancora un risultato di prestigio per l’atleta amaranto che n ... lanazione.it Lotta greco-romana, argento per Francesco Stopponi ai campionati italiani under 20Ancora un risultato di prestigio per l’atleta amaranto Francesco Stopponi che, nonostante una bella prestazione, si deve accontentare della 2ª posizione ai campionati italiani under 20 di lotta olimpi ... arezzonotizie.it Le nostre Under 19 scendo in campo per la finale 1º/2º posto. Si lotta insieme, si sogna insieme. Per provare a raggiungere quella vetta. Sempre più TVB #30 SDV - facebook.com facebook