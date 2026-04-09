Claudia Perino conquista il podio mondiale | l’argento a Taipei

Claudia Perino, atleta di San Carlo, ha ottenuto un argento ai Campionati Mondiali di tiro alla fune indoor a Taipei, gareggiando con il suo club. Nello stesso evento, ha anche conquistato un bronzo con la maglia della Nazionale italiana. La competizione si è svolta nella capitale taiwanese, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni. Perino ha contribuito con le sue prestazioni a portare medaglie all’Italia in questa disciplina.

L’atleta sancarlese Claudia Perino ha segnato un punto decisivo nella sua carriera durante i Campionati Mondiali di tiro alla fune indoor tenutisi a Taipei, conquistando una medaglia d’argento con il proprio club e un bronzo con la maglia della Nazionale italiana. La prestazione dell’unica rappresentante piemontese della selezione azzurra si inserisce nel bilancio positivo della spedizione FIGeST, che ha l’Italia protagonista in questo contesto internazionale di alto livello. Dalle tradizioni locali al palcoscenico mondiale: l’evoluzione tecnica di Perino. Il successo ottenuto a Taiwan non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso iniziato nel 2018 con il Black Rope Team di Ivrea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Claudia Perino conquista il podio mondiale: l’argento a Taipei Leggi anche: Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Italia sul podio: Edoardo Giordan conquista l’argento Leggi anche: Alex Honnold conquista il grattacielo Taipei 101, l’impresa folle senza corde né dispositivi di sicurezza: quanto ci ha messo – Il video