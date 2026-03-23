Lotta per i Portuali arriva il titolo di Campanale ai Campionati italiani under 15

Un bel titolo italiano è stato conquistato proprio da Enrique Campanale che, vincendo nettamente quattro incontri nelle fasi eliminatorie, è approdato in finale contro un atleta livornese italo-tedesco, aggiudicandosi la medaglia d’oro dopo un match tiratissimo fino all’ultimo secondo. Il quinto posto di Mattia Balducci e i piazzamenti di Baidy Fall e Giacomo Fabbri, hanno permesso al sodalizio ravennate di Via Antico Squero di ottenere l’11esimo posto in classifica generale, dimostrando il buon allenamento svolto in palestra, dedicato al settore giovanile, ma anche il tanto lavoro da fare e da migliorare, in previsione dei prossimi appuntamenti agonistici della lunga stagione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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