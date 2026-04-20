Lotta i Portuali Ravenna tornano dai Campionati italiani under 20 il bronzo di Farinelli

Sabato si è svolto a Lido di Ostia il campionato italiano under 20 di lotta greco-romana e stile libero, con circa 350 atleti in gara, tra cui i portuali di Ravenna. Durante la competizione, un giovane atleta della squadra ha conquistato una medaglia di bronzo, portando a casa un risultato importante per il club. L’evento si è tenuto presso il Palafijlkam, coinvolgendo giovani provenienti da diverse regioni italiane.

Sì è disputato sabato a Lido di Ostia (Roma) il campionato italiano di lotta greco-romana e stile libero maschile e femminile under 20 (dai 16 ai 20 anni), presso il Palafijlkam, dove hanno partecipato circa 350 atleti. Per i Portuali Ravenna Ettore Farinelli, nella categoria kg 87, ottiene una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Lotta, per i Portuali arriva il titolo di Campanale ai Campionati italiani under 15Un bel titolo italiano è stato conquistato proprio da Enrique Campanale che, vincendo nettamente quattro incontri nelle fasi eliminatorie, è... Bronzo per Francesco Stopponi ai campionati italiani assoluti di lotta greco-romanaNel torneo più importante dell’anno, la giornata del tricolore di lotta greco romana ha visto l'aretino Francesco Stopponi del Gs Chimera Arezzo... Tutti gli aggiornamenti Blocco delle armi verso Israele, i lavoratori del porto di Ravenna: Mai complici, saremo vigiliBOLOGNA – Incassato lo stop ai due container di armi destinati a Israele, i lavoratori portuali di Ravenna non abbassano la guardia e assicurano: Saremo vigili, i lavoratori non vogliono essere ... bologna.repubblica.it Ravenna, lezione in porto per gli studenti dei master: formazione sul campo tra terminal e logisticaGiornata di formazione sul campo per gli studenti dei master in diritto marittimo e diritto penale d’impresa della sede ravennate, protagonisti di una lezione direttamente nel cuore del porto di Rav ... ravennawebtv.it