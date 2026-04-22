Lotta greco-romana | il giovane Arancio trionfa all’Italia Under 20

Un giovane atleta della lotta greco-romana si è distinto ai campionati italiani under 20, conquistando il titolo nella categoria. Originario di Fagnano Olona, ha ottenuto la vittoria durante la competizione nazionale, confermando le sue capacità in questa disciplina. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un risultato importante per la sua carriera sportiva.

Il talento della lotta varesotta si conferma ai vertici nazionali: Alessio Arancio, lottatore di Fagnano Olona, ha conquistato il titolo italiano under 20 nella specialità greco-romana. Il successo è arrivato a Lido di Ostia, dove l’atleta del club Lotta Brescia, appena diciottenne, ha trionfato nella categoria dei 67 kg superando in finale il concorrente torinese Francesco Bufis. Un percorso di successi tra tradizione e determinazione. La vittoria nel litorale laziale rappresenta un traguardo simbolico per il giovane atleta, avvenuto esattamente il giorno successivo al raggiungimento della maggiore età. Non si tratta di un risultato isolato, ma della conferma di una supremazia tecnica che Arancio coltiva da tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotta greco-romana: il giovane Arancio trionfa all’Italia Under 20 Notizie correlate Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romanaVa in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande... Lotta greco romana: il CUS Bari vince il titolo italiano U17Il CUS Bari ha conquistato il titolo italiano U17 nella lotta greco-romana ai Campionati Italiani andati in scena domenica 22 febbraio al PalaFIJLKAM... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Campionati europei di lotta 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Lotta, i Portuali Ravenna tornano dai Campionati italiani under 20 il bronzo di Farinelli; Casarola, Pucher, Arancio: grandi al PalaPellicone; Tiziano Monopoli oro ai campionati italiani under 20 di lotta greco romana. Alessio Arancio si conferma campione d’Italia under 20 nella greco-romanaIl 18enne di Fagnano Olona continua il suo cammino fatto di medaglie d'oro giovanili. Dopo il titolo a Ostia, il raduno con la Nazionale a Cesenatico Alessio Arancio è ormai una garanzia. Il ... varesenews.it Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romanaVa in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande ... oasport.it “Pronto mister, io ci sono”: Gigio chiama Baldini. La sua Italia sarà lui più i giovanissimi: tutti i nomi Gigio e i suoi fratelli. Meglio, i suoi fratellini. Gigio Donnarumma e l’Under 21 che si fa Italia in Lussemburgo e in Grecia a giugno. Le due amichevoli della t - facebook.com facebook L'Italia under 18 canta l'inno Gli Azzurrini affrontano l'Inghilterra a Vichy nel Festival Sei Nazioni under 18 #U6N18 x.com