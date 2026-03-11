Vallefoglia lotta suda si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup la finale d’andata è delle Tigri

Vallefoglia ha vinto la finale d’andata della Challenge Cup di volley femminile battendo il Panathinaikos. La partita si è conclusa con una vittoria netta per le Tigri, che hanno mostrato determinazione e capacità in campo. La sfida ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, portando a termine un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo punto.

Vallefoglia ha avuto la meglio in un autentico braccio di ferro che ha animato la finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine marchigiana, fresca di eliminazione nei quarti di finale dei playoff scudetto per mano di Milano, ha sconfitto il Panathinaikos per 3-0 (25-20; 20-25; 25-12; 22-25; 15-12) di fronte al proprio pubblico del PalaVitrifrigo di Pesaro e ha compiuto un piccolo passo verso la conquista del trofeo. Per mettere le mani sulla coppa alla prima apparizione della storia in campo continentale, le Tigri dovranno vincere anche la sfida di ritorno in programma settimana prossima ad Atene oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio.