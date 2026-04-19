Nel girone C di Promozione, la corsa ai playoff è molto combattuta, con diverse squadre impegnate in sfide decisive. L’Msp affronta la Regina Valsanterno in una partita che può influenzare notevolmente la classifica, mentre il Valsetta Lagaro gioca in trasferta contro i X Martiri. Inoltre, il Felsina è impegnato in casa contro il Masi Torello. Il campionato si sta rivelando imprevedibile e ricco di sorprese.

Se il campionato di Eccellenza sta regalando risultati sorprendenti, il girone C di Promozione non si sta certo rivelando da meno. Fatta eccezione per la capolista Valsanterno – che si è resa protagonista di una stagione straordinaria che gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria finale con ben quattro turni di anticipo – in zona playoff praticamente tutte le compagini stanno continuando a stentare e, a dimostrazione di ciò, vi è il bassissimo punteggio in classifica. La Centese, che fino a domenica scorsa era al secondo posto, è scivolata addirittura in quarta piazza a causa del clamoroso ruolino negativo di tre sconfitte consecutive e, oggi pomeriggio, cercherà di rifarsi in casa contro il Petroniano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE: lotta apertissima per i playoff, l’msp contro la regina valsanterno. Il Valsetta Lagaro in casa dei X Martiri, il Felsina con il Masi Torello

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