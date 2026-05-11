La trentaseiesima giornata di Serie A ha avuto un impatto sulla classifica, con l’allenatore che ha superato il Milan in termini di punti. La partita ha visto alcune squadre avvicinarsi o allontanarsi dalle posizioni di vertice, influenzando la corsa alle qualificazioni europee. La giornata si è conclusa con cambiamenti significativi nelle posizioni delle squadre coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

La trentaseiesima, nonché terzultima giornata di Serie A, ha dato segnali importanti per quelle che potrebbero essere le due squadre che accompagneranno Inter e Napoli nella prossima edizione della Champions League. Juventus, Roma e Milan si ritrovano a contendersi terzo a quarto posto, soprattutto viste le grandi difficoltà che stanno incontrando i rossoneri, che hanno aperto una bagarre a tre che verrà decisa negli ultimi 180 minuti di campionato. Vlahovic trascina la Juventus a Lecce. Due erano gli obiettivi della Juventus nella gara contro il Lecce disputatasi lo scorso sabato sera: scacciare i fantasmi dell’ultima uscita con il Verona e mantenere il distacco sulla Roma, in attesa delle partite di domenica dei capitolini e del Milan.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Lotta Champions League, il 36° turno scuote la classifica: Spalletti supera il Milan

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