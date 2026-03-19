La partita tra Juventus e Sassuolo si avvicina, mentre Spalletti può contare su Milik, che sta per tornare in campo. La corsa per il quarto posto in classifica coinvolge anche Como e Roma, tutte racchiuse in tre punti. La competizione per un posto in Champions League si fa sempre più intensa, con le tre squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni.

Entra nel vivo la lotta per un posto nella prossima Champions League. Per il quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione alla massima competizione europea ci sono Como, Juventus e Roma, divise da soli tre punti. La frenata dei giallorossi ha permesso agli uomini di Spalletti di superare la Roma in classifica e portarsi a -1 dal Como. Domenica il calendario mette di fronte Juventus e Sassuolo, con i bianconeri che vogliono dare continuità alla vittoria esterna di misura contro l’Udinese. Nel mentre l’infermeria si sta svuotando sempre di più. Il tecnico di Certaldo dunque potrà contare sulla rosa al completo per il rush finale del campionato, con la Juventus fuori ormai da tutto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Sassuolo, Spalletti ha un’arma in più per la lotta alla Champions League: Milik pronto al rientro in campo

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