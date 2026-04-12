Nel weekend di calcio, il Milan ha perso terreno in classifica, scivolando oltre le prime due posizioni. Questa sconfitta ha creato un divario di punti con le squadre che lottano per il quarto posto, riaccendendo la competizione nella parte alta della classifica della Serie A. La corsa verso la qualificazione in Champions League si fa più intensa e aperta rispetto alle settimane precedenti.

La corsa verso la Champions League ha subito una brusca accelerazione dopo il weekend di gioco che ha il Milan scivolare fuori dalle prime due posizioni, aprendo un vuoto di punti che mette in discussione la gerarchia consolidata della Serie A. Con soli sei punti di distacco tra il terzo e il sesto posto, il della zona qualificativa è radicalmente mutato alla metà della 32ª giornata. Il crollo rossonero e l’ascesa della zona inseguitrice. Il Milan non sembra più in condizione di guardare con serenità ai posti alti del campionato. Dopo aver mantenuto una posizione stabile tra i primi due classificati dalla 11ª giornata, le due sconfioni consecutive hanno provocato una frenata che preoccupa i tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: il Milan frena e la lotta per il quarto posto esplode

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