Lotta allo spaccio nel capoluogo | 36enne arrestato in flagranza

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 36 anni in flagranza di reato nel centro della città. Le autorità avevano avviato un'indagine approfondita che ha portato al fermo subito dopo aver sorpreso l'individuo durante un'operazione antidroga. L'operazione si è svolta in un'area strategica, dove si concentrano spesso attività illegali legate alla vendita di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Al termine di una complessa attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, traeva in arresto in flagranza di reato un 36enne del capoluogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale per prevenire e reprimere i reati connessi al traffico di droga, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili del capoluogo. Nel dettaglio, i militari operanti sorprendevano il predetto mentre si trovava a bordo di un’autovettura Fiat 500, condotta dalla compagna, in una contrada del capoluogo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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