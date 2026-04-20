Tentata rapina e aggressione nella parte bassa del Capoluogo arrestato un 36enne

Da frosinonetoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella parte bassa del capoluogo ciociaro, gli agenti di polizia hanno arrestato un cittadino nigeriano di 36 anni, accusato di aver tentato una rapina e di aver opposto resistenza durante l’intervento delle forze dell’ordine. Le operazioni si sono concluse con l’arresto dell’uomo, che è stato condotto in commissariato. La scena ha visto momenti di tensione e una certa concitazione tra le persone presenti.

Scene di violenza e concitazione nella parte bassa del capoluogo ciociaro, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 36 anni con le pesanti accuse di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio, verificatosi nella giornata di ieri, ha richiesto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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