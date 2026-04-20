Tentata rapina e aggressione nella parte bassa del Capoluogo arrestato un 36enne

Nella parte bassa del capoluogo ciociaro, gli agenti di polizia hanno arrestato un cittadino nigeriano di 36 anni, accusato di aver tentato una rapina e di aver opposto resistenza durante l’intervento delle forze dell’ordine. Le operazioni si sono concluse con l’arresto dell’uomo, che è stato condotto in commissariato. La scena ha visto momenti di tensione e una certa concitazione tra le persone presenti.