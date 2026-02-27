Catania arrestato con oltre 70 dosi di droga pronte allo spaccio | in manette 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Catania durante un normale controllo stradale. I carabinieri hanno trovato nell’auto del fermato circa 70 dosi di droga già confezionate, pronte per essere distribuite. L’arresto è avvenuto poco dopo il fermo, mentre l’uomo si trovava alla guida della vettura. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.

È stato bloccato mentre si trovava in auto con circa 70 dosi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per la vendita. Un uomo di 36 anni, originario di Catania, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio cittadino. A entrare in azione sono stati gli agenti della IV sezione investigativa della Squadra Mobile, i cosiddetti "falchi". Il 36enne è stato notato mentre percorreva via D'Angiò a bordo della propria vettura. I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Durante il controllo sono stati inoltre sequestrati contanti ritenuti provento dell'attività illecita.