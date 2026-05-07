Una scuola intitolata a Piersanti Mattarella in provincia di Avellino Valditara | Esempio fulgido di lotta alla mafia

Oggi, nella provincia di Avellino, una scuola situata a Pietradefusi è stata intitolata a Piersanti Mattarella. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di dedicazione dell’edificio scolastico. La scuola ora porta il nome di una figura pubblica nota per il suo impegno contro la mafia, come dichiarato dal ministro dell’Istruzione in occasione dell’evento.

Il plesso scolastico di Pietradefusi, in provincia di Avellino, ha assunto oggi il nome di Piersanti Mattarella. All’intitolazione ha preso parte il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito la propria presenza non casuale ma fortemente voluta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Pietradefusi, intitolata scuola a Piersanti Mattarella Leggi anche: Il mito Jesse Owens, fulgido esempio di spirito olimpico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pietradefusi celebra la legalità: scuola intitolata a Piersanti Mattarella con il Ministro Giuseppe Valditara; 1946-2026, il lungo viaggio di Repubblica e Statuto siciliano. Convegno a Palermo promosso dall'USR Sicilia; Un uliveto confiscato alla mafia assegnato ad una cooperativa sociale e intitolato al Beato Livatino; Valditara e Piantedosi, il centro destra cala i suoi ministri in Irpinia nel vivo del voto. Pietradefusi celebra la legalità: scuola intitolata a Piersanti Mattarella con il Ministro Giuseppe ValditaraSarà una giornata dal forte valore simbolico e istituzionale quella del 7 maggio per la comunità di Pietradefusi. Alle ore 12.30, presso l’Istituto Comprensivo di Dentecane-Pietradefusi, si terrà la c ... irpinianews.it Un intero quartiere si mobilita per la sua storica scuola elementareUn intero quartiere si mobilita per la sua storica scuola elementare, resa parzialmente inagibile da infiltrazioni e degrado. Casal Bertone, zona del quadrante Est di Roma, scende in piazza per il ... rainews.it LabTv. . Il ministro Valditara ad Avellino premia l'Its “Ermete” e inaugura la sede della Lega, mentre a Pietradefusi partecipa all'intitolazione dell'istituto comprensivo a Piersanti Mattarella. Su scuola e formazione dice: «Più che triplicate le iscrizioni attese agli It - facebook.com facebook