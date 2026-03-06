L' oro verde di Puglia parla al femminile | via all' evento Le donne dell' olio

Nel giorno della Festa della Donna, il Comune di Erchie organizza un evento dedicato alle donne dell’olio, puntando a mettere in luce il ruolo femminile nel settore olivicolo pugliese. La manifestazione intende promuovere le attività delle donne che operano nella produzione di olio e sottolinea l’importanza del contributo femminile in questa tradizione. L’iniziativa si svolge nel contesto della celebrazione di questa giornata speciale.

ERCHIE - Nel giorno della Festa della Donna, il Comune di Erchie si prepara a celebrare l'eccellenza femminile nel settore olivicolo con un evento che mira a ridefinire il futuro dell'oro verde pugliese. "Le Donne dell'Olio", iniziativa inserita nel progetto "Job suite: strategie di orientamento professionale per il rilancio dell'occupazione" nell'ambito dell'azione Puglia Donna Partecipa, si svolgerà nell'atrio del Palazzo Ducale, dalle ore 9:00 alle 13:00. La manifestazione, che rientra nel bando regionale Punti Cardinali for Work, metterà in luce come passione, innovazione e tradizione possano generare nuove opportunità occupazionali nel territorio pugliese.

Omaggio all'oro verde con "Olio in città": al via gli assaggi guidatiOSTUNI - Prende il via domani, domenica 14 dicembre, la rassegna "Olio in città" edizione Ostuni 2025.

Viterbo terza nel Lazio per oliveti, l'olio è "l'oro verde" della TusciaIl Lazio risulta essere una delle regioni italiane più importanti per la produzione di olio d'oliva.

