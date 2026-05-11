L’ornitologo gli uccelli necrofagi i primi positivi | Perché l’hantavirus può essere un pericolo

Nella notte tra domenica e lunedì, il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha comunicato che su 17 persone rimpatriate da una nave da crociera colpita dall’hantavirus, una ha manifestato sintomi lievi e un’altra è risultata debolmente positiva al test PCR per il ceppo andino del virus. Gli uccelli necrofagi, tra cui alcuni specie di volatili, sono stati studiati dall’ornitologo, evidenziando potenziali rischi associati al virus.

Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato nella notte tra domenica e lunedì 11 maggio che dei 17 americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’ hantavirus, uno presenta sintomi lievi e un altro è risultato debolmente positivo al test PCR per il ceppo andino del virus. Anche uno dei cinque francesi rimpatriati ieri dalle Canarie presenta alcuni sintomi. Intanto è stato identificato il paziente zero del focolaio della nave da crociera MV Hondius. L’ornitologo Leo Schilperoord, 70 anni, ha visitato insieme alla moglie una discarica alla periferia di Ushuaia per osservare il caracara dalla gola bianca, noto come caracara di Darwin, una specie di uccelli necrofagi.🔗 Leggi su Open.online

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