Cos’è la stagflazione e perché ora può essere un pericolo per tutti | l’Europa ha scorte d’energia per 90 giorni

La stagflazione è un fenomeno economico che combina stagnazione economica e inflazione elevata, e si è riacceso con le recenti tensioni in Medio Oriente. L’Europa, nel frattempo, si trova con scorte di energia sufficienti per circa 90 giorni. Il termine, che era caduto in disuso, ora torna alla ribalta come possibile minaccia per milioni di famiglie nel continente.

Un termine tornato prepotentemente in circolazione dopo decenni di quasi-oblio. E le tensioni in Medio Oriente lo rendono, di nuovo, un rischio concreto per milioni di famiglie europee. Per capire la stagflazione basta scomporre la parola: nasce dall’unione di stagnazione e inflazione. La stagnazione è quando un’economia smette di crescere, il PIL, cioè la ricchezza prodotta da un paese, si ferma o addirittura arretra. L’inflazione, invece, è quando i prezzi di pane, carburante, bollette e tutto il resto salgono senza sosta. Quando questi due fenomeni si presentano insieme, il risultato è particolarmente devastante: chi lavora guadagna di meno in termini reali, chi cerca lavoro fatica a trovarlo, e i risparmi si erodono giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

