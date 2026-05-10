Un focolaio di Hantavirus sembra essere stato scatenato da una visita a una discarica durante un viaggio in Patagonia. Secondo le indagini, un turista ornitologo olandese di 70 anni e sua moglie avrebbero visitato un’area dove sono presenti uccelli necrofagi, e questa visita potrebbe aver fatto scattare il contagio. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’episodio per stabilire le cause precise dell’infezione.

Patagonia e hantavirus: il cluster tra escursioni, discariche e crociere La coppia si trovava nell’area di Ushuaia, dove aveva organizzato un itinerario naturalistico legato all’osservazione degli uccelli, in particolare delle specie necrofaghe. Sono volatili che si nutrono principalmente di carcasse di animali morti, resti organici e, più in generale, materiale in decomposizione. Tra le tappe del viaggio, secondo le ricostruzioni giornalistiche, figurano anche visite a discariche e aree periferiche della città, ambienti dove questo tipo di fauna è più facilmente osservabile. Le discariche, infatti, non attirano solo uccelli necrofagi, ma rappresentano anche un habitat ideale per roditori selvatici, che trovano lì cibo e riparo in modo costante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, la probabile causa all'origine del focolaio: la visita a una discarica per vedere gli uccelli necrofagi

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