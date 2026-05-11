Loretta Goggi racconta la sua nuova vita lontano dalla TV | Non tornerò Oggi faccio la prozia è una gioia immensa
Da due anni, Loretta Goggi ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e non ha intenzione di tornare. Ora si dedica alla famiglia, in particolare alla sua nuova funzione di prozia, che definisce come una gioia immensa. La cantante e attrice ha spiegato di essere felice della sua scelta e di non rimpiangere il passato televisivo. La sua vita oggi si svolge lontano dai riflettori e dai palinsesti televisivi.
Loretta Goggi ha lasciato la televisione due anni fa. Una scelta di cui non sembra essersi affatto pentita. Oggi si prende cura del suo nipotino e si gode la sua famiglia: "Se mi offrissero di tornare in TV? Direi no, grazie".🔗 Leggi su Fanpage.it
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