Loretta Goggi racconta la sua nuova vita lontano dalla TV | Non tornerò Oggi faccio la prozia è una gioia immensa

Da due anni, Loretta Goggi ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e non ha intenzione di tornare. Ora si dedica alla famiglia, in particolare alla sua nuova funzione di prozia, che definisce come una gioia immensa. La cantante e attrice ha spiegato di essere felice della sua scelta e di non rimpiangere il passato televisivo. La sua vita oggi si svolge lontano dai riflettori e dai palinsesti televisivi.

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Loretta Goggi ha lasciato la televisione due anni fa. Una scelta di cui non sembra essersi affatto pentita. Oggi si prende cura del suo nipotino e si gode la sua famiglia: "Se mi offrissero di tornare in TV? Direi no, grazie".🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canzonissima, oggi nuovo appuntamento: l’omaggio a Loretta Goggi(Adnkronos) – Oggi, sabato 18 aprile, quinto e nuovo appuntamento con 'Canzonissima', in diretta alle 21. Bruno Conti si racconta: “la Roma una gioia immensa”, “Maradona mi voleva al Napoli”Dall’infanzia a Nettuno al trionfo con l’Italia nel 1982, passando per la Roma e la battaglia più difficile fuori dal campo. Argomenti più discussi: Loretta Goggi: Con la morte di mio marito Gianni Brezza sono morta anche io. Un ritorno a Tale e Quale Show? No grazie; La nuova vita di Loretta Goggi: dalla lotta contro il tumore al nipotino Jacopo; Loretta Goggi: Con la morte di mio marito Gianni Brezza sono morta anche io. Un ritorno a Tale e Quale Show? No grazie.