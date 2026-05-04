Bruno Conti ricorda la sua carriera, partendo dall’infanzia a Nettuno fino al successo con la nazionale nel 1982. Racconta i momenti con la Roma, definendo la squadra una gioia immensa, e rivela che Maradona desiderava portarlo al Napoli. La narrazione include anche le sfide affrontate fuori dal campo, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

Dall’infanzia a Nettuno al trionfo con l’Italia nel 1982, passando per la Roma e la battaglia più difficile fuori dal campo. Bruno Conti si racconta ai microfoni di Vivoazzurrotv, ripercorrendo le tappe della sua vita privata e calcistica. L’infanzia a Nettuno: tra calcio e baseball. L’ex ala giallorossa descrive la sua infanzia come “bellissima e difficile”: “Mio padre si alzava alle 5 di mattina e tornava alle 7 di sera, mia madre ha accudito 7 figli, vivevamo in una casa piccola”. Lo sport è stato subito centrale nella sua vita: “Sono cresciuto in mezzo alla strada, l’inverno giocavo a calcio e l’estate a baseball, che a Nettuno è molto rinomato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bruno Conti si racconta: “la Roma una gioia immensa”, “Maradona mi voleva al Napoli”

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