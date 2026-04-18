Canzonissima oggi nuovo appuntamento | l’omaggio a Loretta Goggi

Oggi, sabato 18 aprile, alle 21, torna l’appuntamento con la trasmissione musicale 'Canzonissima'. Si tratta del quinto episodio della stagione, trasmesso in diretta televisiva. L’evento include un omaggio dedicato a Loretta Goggi, figura storica dello spettacolo. La puntata prevede performance di vari artisti e momenti di intrattenimento collegati al ricordo della cantante e conduttrice.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 18 aprile, quinto e nuovo appuntamento con 'Canzonissima', in diretta alle 21.20 au Rai1. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata 'La Notte' di Arisa. Questa sarà una serata all’insegna dell’ispirazione, dell’omaggio e della scoperta, in cui passato e presente si incontrano per celebrare la forza universale della musica. Protagonisti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Canzonissima, scaletta quinta puntata: l'omaggio a Loretta Goggi, il monologo di Serena Rossi, Maledetta Primavera cantata da Francesca FialdiniSabato 18 aprile, alle 21.30 su Rai 1, torna Canzonissima con il quinto appuntamento in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Alla conduzione ci sarà ancora ... ilmessaggero.it

Canzonissima, le anticipazioni della puntata di sabato 11 aprile: cantanti e ospitiSabato 11 aprile, quarto appuntamento con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico. comingsoon.it

OMAGGIO A LORETTA GOGGI! Domani sera a Canzonissima (Rai Uno, 21:20), un tributo imperdibile alla nostra Regina! Il corpo di ballo si scatenerà su “Vieni via con me” (Taratapunzi-e) e Francesca Fialdini canterà l'intramontabile “Maledetta Prim - facebook.com facebook

Sabato Serena Rossi sarà ospite a #Canzonissima: porterà un monologo sulle canzoni napoletane e interpreterà “Reginella”. Nello show di Milly verrà dedicato un omaggio a Loretta Goggi, con una coreografia su “Taratapunzi-e” e Francesca Fialdini intonerà x.com