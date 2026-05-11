Lorenzo Musetti non si è allenato al Foro Italico prima degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita contro Ruud è prevista per domani, ma ancora non si conosce se il tennista scenderà in campo. La sua presenza in campo rimane in sospeso fino all’ultimo momento.

Un velo di incertezza accompagna Lorenzo Musetti alla vigilia degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, in programma a Roma. L’assenza dall’allenamento odierno sulla terra rossa del Foro Italico ha inevitabilmente acceso interrogativi sulle sue reali condizioni fisiche e sulla possibilità di vederlo regolarmente in campo contro il norvegese Casper Ruud. Il dubbio, infatti, resta aperto: Musetti sarà davvero della partita? Una domanda che nelle ultime ore ha assunto sempre più peso dopo quanto emerso nel match contro l’argentino Francisco Cerúndolo. Il successo in due set ha permesso al tennista toscano di conquistare l’accesso agli ottavi, ma la sua prestazione ha lasciato più di una perplessità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti non si è allenato al Foro Italico: sarà domani in campo contro Ruud?

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