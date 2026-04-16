Nel primo pomeriggio di ieri, sulle strade del Friuli Venezia Giulia, si è verificato un grave incidente frontale tra un furgone e un camion. La vittima è un uomo di 48 anni, noto nella zona e appassionato tifoso dell'Udinese. L’incidente è avvenuto nella zona di Mariano del Friuli, provocando la morte immediata dell’uomo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita alla vittima.

MARIANO DEL FRIULI (GORIZIA) - Tragedia sulle strade del Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio di ieri (15 aprile). È morto sul colpo un uomo di 48 anni, Gianluca Gussetti, di professione trasportatore e residente a Udine, vittima di un violentissimo incidente stradale avvenuto lungo la Variante della Strada regionale 305, al confine tra i comuni di Mariano del Friuli e Cormons, in provincia di Gorizia. L'incidente Uno schianto frontale che non gli ha lasciato scampo e che ha provocato gravi conseguenze anche per l’autista dell’altro mezzo coinvolto, ricoverato in condizioni serie. Il sinistro si è verificato attorno alle 13, in un tratto rettilineo, subito dopo il ponte sul torrente Versa, nei pressi del locale "Il Cantiniere".🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Gussetti muore a 48 anni nell'incidente frontale tra il suo furgone e un camion. Tifoso dell'Udinese, era molto noto in Carnia

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Contenuti utili per approfondire

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UN ULTRAS NON MUORE MAI! Ci giunge la triste notizia della scomparsa di GIANLUCA GUSSETTI "Gus", ultras friulano, scomparso a causa di un tragico incidente stradale. Ciao GIANLUCA, fai buon viaggio e che la terra ti sia lieve #ultrasitalia #gianlucaviv facebook

Coinvolti un camion e un furgone-frigo. La vittima è Gianluca Gussetti, udinese, 48 anni. L'autista del mezzo pesante elitrasportato a Trieste x.com