L’opera più fotografata e commentata di questa Biennale
Durante questa Biennale, l’opera più fotografata e commentata è una performance di Florentina Holzinger che rappresenta una figura femminile con caratteristiche di batacchio. Le sue esibizioni sono state oggetto di numerosi commenti e discussioni tra il pubblico e i critici presenti all’evento. La scena ha attirato l’attenzione per la sua natura provocatoria e per l’impatto visivo che ha suscitato tra gli spettatori e sui social media.
È la donna-batacchio di Florentina Holzinger, le cui impressionanti performance sono discusse da anni nel mondo dell'arte e ora anche fuori Ai Giardini della Biennale di Venezia, davanti al padiglione dell’Austria, tutti i giorni allo scoccare di ogni ora un donna nuda si arrampica su una corda e rimane appesa a testa in giù dentro a una grossa campana di metallo. Quando la campana comincia a suonare la donna si muove come un batacchio di carne e capelli. Ad assistere ci sono decine di persone in silenzio. È una scena che ricorda un po’ un’esecuzione pubblica. Il disagio della donna infatti è evidente: il suo corpo viene sbattuto a destra e a sinistra, e la sua faccia diventa sempre più rossa.🔗 Leggi su Ilpost.it
¿Fotografía vs. Pintura La visión única de Eva Navarro sobre el proceso creativo.
Notizie correlate
“Nessun grande talento va in Serie A e i più forti non la scelgono”, la crisi del calcio italiano commentata in ArgentinaL’Italia sta attraversando una crisi calcistica; solo un club su quattro di Serie A quest’anno è agli ottavi di Champions e la Nazionale rischia di...
Biennale, la giuria: «Non premieremo alcuna opera di Israele e della Russia»VENEZIA - Sorseggiando un espresso amaro con il governatore Alberto Stefani, nella caffetteria di Ca’ Giustinian, a metà mattina il presidente...
Argomenti più discussi: Le immagini del Padiglione dell'Austria, il più chiacchierato della Biennale 2026; Abbiamo visitato la Biennale Arte 2026: le mostre e i padiglioni da non perdere sono questi; Biennale Arte 2026: In Minor Keys; In Minor Keys, Biennale al via. Il sussurro dell'arte e il fragore del conflitto.
Le Città di Pianura trionfa ai #David di Donatello 2026 e non potevamo essere più contenti! Abbiamo amato tutto, compreso (soprattutto) Capovilla che sbuffa durante il discorso del ministro Giuli! Siamo troppo vecchi per crescere facebook
Apre la Biennale di Venezia 2026: un viaggio tra i padiglioni che lasciano il segnoOltre cento paesi rappresentati, una mostra centrale nata da una storia commovente e padiglioni che parlano di guerra, migrazione e memoria. Una guida tra le opere e i luoghi che raccontano meglio que ... iodonna.it