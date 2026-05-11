Durante questa Biennale, l’opera più fotografata e commentata è una performance di Florentina Holzinger che rappresenta una figura femminile con caratteristiche di batacchio. Le sue esibizioni sono state oggetto di numerosi commenti e discussioni tra il pubblico e i critici presenti all’evento. La scena ha attirato l’attenzione per la sua natura provocatoria e per l’impatto visivo che ha suscitato tra gli spettatori e sui social media.

È la donna-batacchio di Florentina Holzinger, le cui impressionanti performance sono discusse da anni nel mondo dell'arte e ora anche fuori Ai Giardini della Biennale di Venezia, davanti al padiglione dell’Austria, tutti i giorni allo scoccare di ogni ora un donna nuda si arrampica su una corda e rimane appesa a testa in giù dentro a una grossa campana di metallo. Quando la campana comincia a suonare la donna si muove come un batacchio di carne e capelli. Ad assistere ci sono decine di persone in silenzio. È una scena che ricorda un po’ un’esecuzione pubblica. Il disagio della donna infatti è evidente: il suo corpo viene sbattuto a destra e a sinistra, e la sua faccia diventa sempre più rossa.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’opera più fotografata e commentata di questa Biennale

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¿Fotografía vs. Pintura La visión única de Eva Navarro sobre el proceso creativo.

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