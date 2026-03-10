Nessun grande talento va in Serie A e i più forti non la scelgono la crisi del calcio italiano commentata in Argentina

In Argentina si discute della situazione del calcio italiano, evidenziando che nessun grande talento approda in Serie A e che i giocatori più forti preferiscono altri campionati. Quest’anno, solo un quarto delle squadre di Serie A è arrivato agli ottavi di finale in Champions League, mentre la Nazionale sta affrontando il rischio di non qualificarsi al terzo Mondiale consecutivo.

